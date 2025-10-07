Muere una persona en un nuevo bombardeo de Israel contra Líbano a pesar del alto el fuego

MADRID, 7 Oct. 2025 (Europa Press) -

Al menos una persona ha muerto este martes a causa de un nuevo bombardeo ejecutado por el Ejército de Israel contra un vehículo que circulaba cerca de la ciudad libanesa de Tiro, situada en el sur del país, a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 con el partido-milicia chií Hezbolá.

El Ministerio de Sanidad libanés ha indicado en un breve comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook que el ataque del "enemigo israelí" ha alcanzado un vehículo cerca de Deir Aames, dejando "un mártir y un herido", sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado sobre el ataque.

Según las informaciones recogidas por el diario libanés 'L'Orient-Le Jour', el hombre ha sido identificado como Mahmud Isa, miembro de Hezbolá, si bien el partido-milicia no ha confirmado por ahora este extremo.

La oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció la semana pasada que más de 100 civiles han muerto en ataques israelíes contra Líbano desde la entrada en vigor del alto el fuego, sin que consten desde entonces lanzamientos de proyectiles desde territorio libanés contra Israel.

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas. Además, lleva a cabo vuelos de vigilancia en espacio aéreo libanés.

El alto el fuego, alcanzado tras meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libanesas y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.