Muere una persona en un nuevo bombardeo de Israel contra Líbano a pesar del alto el fuego

MADRID, 11 Sep. 2025 (Europa Press) -

Al menos una persona ha muerto este jueves en un nuevo bombardeo perpetrado por el Ejército de Israel contra una localidad situada en los alrededores de Tiro, en el sur de Líbano, a pesar del alto el fuego en vigor desde noviembre de 2024.

El ataque ha alcanzado a una motocicleta que circulaba cerca de la localidad de Ain Baal, hiriendo de gravedad a su conductor y único ocupante, que ha fallecido poco después en el hospital, según ha recogido el diario 'L'Orient-Le Jour'.

Asimismo, las tropas israelíes han irrumpido en las últimas horas en Aita el Chaab y han demolido un edificio perteneciente a una escuela para niños con necesidades especiales en el barrio de Abú Tauil, tal y como ha informado la agencia estatal libanesa de noticias, NNA.

El Ejército de Israel no se ha pronunciado por ahora sobre estas operaciones ni ha dado detalles sobre quién sería el objetivo del citado bombardeo, sin que la identidad de la víctima haya trascendido. El partido-milicia chií Hezbolá tampoco ha ofrecido declaraciones al respecto.

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego, alcanzado tras meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libanesas y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.