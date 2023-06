Muere una persona por disparos contra la sede del principal partido opositor tras las elecciones

El principal candidato opositor a la Presidencia sierraleonesa, Samura Kamara, denuncia "un intento de asesinato"

MADRID, 26 Jun. 2023 (Europa Press) -

Al menos una persona ha muerto a causa de los disparos efectuados a 煤ltima hora del domingo contra la sede del principal partido opositor de Sierra Leona, un d铆a despu茅s de que se hayan celebrado elecciones generales en el pa铆s, en unos comicios marcados por la crisis econ贸mica y las protestas registradas en la capital, Freetown, por el aumento del coste de vida.

El Congreso de Todo el Pueblo (APC) de Samura Kamara afirm贸 que la Polic铆a hab铆a rodeado la sede y lanzado gases lacrim贸genos contra el edificio, adem谩s de efectuar disparos, sin que por el momento est茅n claros los motivos de la intervenci贸n de las fuerzas de seguridad, seg煤n ha recogido el diario 'The Sierra Leone Telegraph'.

Kamara ha denunciado a trav茅s de su cuenta en la red social Twitter que se hab铆a "atrincherado" en la sede a causa de los disparos, efectuados mientras participaba en una conferencia para hablar de las elecciones generales, en las que aspira a hacerse con el cargo de presidente frente al actual mandatario, Julius Maada Bio.

"Hay personas tiradas en el suelo y el Ej茅rcito ha rodeado el edificio", ha manifestado, antes de especificar que varias balas han impactado en su "oficina privada" e incidir en que se ha tratado de "un intento de asesinato". "Hay periodistas extranjeros atrapados en mi oficina", ha denunciado.

Por el momento no hay resultados oficiales sobre los comicios presidenciales, parlamentarios y locales, si bien tanto el partido gubernamental, el Partido Popular de Sierra Leona (SLPP), como el APC han asegurado que se han hecho con la victoria. El propio Samara afirm贸 el s谩bado que el partido "no aceptar谩 ning煤n resultado manipulado y no verificado".

La alcaldesa de Freetown, Yvonne Aki Sawyerr, afiliada de APC, pidi贸 ayuda a trav茅s de su perfil en la red social Twitter durante la tarde del domingo desde la sede de la formaci贸n. "Estoy en la oficina del partido APC y nos est谩n disparando. Es gas lacrim贸geno y lo que parece ser munici贸n real. Somos una veintena en el suelo de la oficina. Los disparos contin煤an. Necesitamos ayuda, por favor", ha se帽alado.

Las misiones de observaci贸n piden transparencia

Las misiones de observaci贸n electoral de la Uni贸n Africana y la Comunidad Econ贸mica de Estados de 脕frica Occidental (ECOWAS) han solicitado a la Comisi贸n Electoral de Sierra Leona (ECSL) que "se mantenga firme y cumpla con sus obligaciones, sin caer a las presiones, para mantener la credibilidad de la instituci贸n" y que lleve a cabo el proceso de conteo de forma diligente dentro del plazo previsto.

Seg煤n un comunicado conjunto, ambas instituciones han elogiado al pueblo sierraleon茅s "por su compromiso con la democracia y sus deberes c铆vicos acudiendo a votar" y han expresado su "admiraci贸n por la disciplina de los votantes y la forma pac铆fica en que se comportaron".

Por su parte, la misi贸n de observaci贸n electoral de la Uni贸n Europea ha mostrado su preocupaci贸n sobre el proceso de conteo y ha subrayado la "importancia de que todos los observadores tengan acceso a todos los pasos cr铆ticos de la tabulaci贸n".

"Teniendo en cuenta el entorno pol铆tico altamente polarizado y la desconfianza reinante, es imperativo que la Comisi贸n Electoral de Sierra Leona ofrezca total transparencia durante la tabulaci贸n de los resultados para garantizar la confianza en el proceso electoral", ha se帽alado el jefe de la misi贸n de la UE, Evin Incir.

El Centro Carter, especializado en la observaci贸n de elecciones, tambi茅n se ha mostrado preocupado por los informes sobre falta de transparencia y ha pedido paciencia en el conteo de votos.

"El Centro Carter hace un llamamiento a la m谩xima transparencia en los pr贸ximos d铆as mientras los funcionarios electorales completan la tabulaci贸n de los votos y se preparan para publicar los resultados finales", ha indicado en un comunicado en el que pide a la ECSL que permita la verificaci贸n de los resultados.

Las autoridades electorales de Sierra Leona comenzaron el domingo el recuento de votos de las elecciones celebradas en la v铆spera, que transcurrieron entre ciertos retrasos en los colegios y denuncias de fraude y violencia por parte de la oposici贸n.

Bio reconoci贸 el s谩bado, tras depositar su papeleta en la capital del pa铆s, Freetown, ciertos "obst谩culos" en el proceso de votaci贸n, que describi贸 de todas formas como incidentes aislados y propios del proceso democr谩tico. M谩s cr铆tico se mostr贸 Kamara, quien expres贸 su decepci贸n sobre el retraso en la apertura de varios colegios, y denunci贸 falta de material electoral en varios puntos del pa铆s, seg煤n el peri贸dico sierraleon茅s 'The Calabash'.

Europa Press