Muere una segunda víctima del tiroteo de la semana pasada contra un centro de migrantes de Dallas, EEUU

MADRID, 30 Sep. 2025 (Europa Press) -

Una segunda víctima del tiroteo perpetrado la semana pasada contra un centro de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en la ciudad de Dallas, situada en el estado de Texas, en el sur de Estados Unidos, ha muerto debido a la gravedad de las heridas sufridas. Así lo ha confirmado la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, por sus siglas en inglés), una organización de defensa de los ciudadanos latinoamericanos en el país norteamericano, que ha indicado en un comunicado que esta segunda víctima mortal es Miguel Ángel García Hernández, herido durante el ataque.

El hombre, de 32 años, era originario de México, vivía en Estados Unidos desde los trece años y se encontraba entre los tres detenidos que resultaron heridos de bala durante el ataque del 24 de septiembre. Falleció tras ser hospitalizado.

"Mi marido Miguel era un buen hombre. Era un padre cariñoso y aportaba mucho a nuestra familia", ha aseverado su mujer, Stephany Gauffeny, según ha informado la citada organización. "Habíamos comprado nuestra primera casa juntos y trabajaba muy duro cada día para asegurarse de que sus hijos tuvieran lo que necesitaban. Su muerte es una tragedia que carece de sentido alguno y que nos ha dejado rotos", ha afirmado.

La investigación preliminar sobre lo sucedido durante el ataque apunta que el sospechoso abrió fuego poco antes de las 6.40 (hora local) desde un edificio adyacente al centro de detención. La secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Kristi Noem, anunció entonces que el presunto atacante se había suicidado de un disparo antes de que pudiese ser interceptado por las fuerzas de seguridad.

El salvadoreño Norlan Guzman Fuentes, de 37 años, murió durante el tiroteo, mientras que la tercera víctima sigue hospitalizada. El autor, identificado como Joshia Jahn, tenía 29 años.