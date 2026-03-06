Muere uno de los heridos en incidente con lancha estadounidense en Cuba

El gobierno de Cuba reportó la muerte de uno de los heridos durante la supuesta infiltración armada de una lancha con matrícula de Florida la semana pasada, mientras afirma que la investigación avanza con cooperación entre La Habana y Washington.

Los heridos, acusados por la fiscalía cubana del delito de "terrorismo", formaban parte de un grupo de 10 personas armadas que fueron interceptadas el 25 de febrero en aguas territoriales de Cuba. En el enfrentamiento con guardafronteras cubanos murieron cuatro tripulantes de la lancha y los otros seis resultaron heridos.

"En el caso de Roberto Álvarez Ávila, falleció el 4 de marzo como consecuencia de las heridas recibidas", lo que aumenta a cinco el número total de fallecidos a causa del incidente, aseguró el Ministerio del Interior en una nota divulgada por la televisión nacional en la noche del jueves.

La Habana aseguró que como parte del proceso investigativo han obtenido "nuevos elementos" que evidencian la participación de "otras personas radicadas en Estados Unidos".

Según la nota, las autoridades cubanas han mantenido comunicación oportuna con las contrapartes estadounidenses.

"El pasado 2 de marzo de 2026, autoridades de los Estados Unidos trasladaron por vía diplomática su disposición a cooperar plenamente en la investigación", señaló la fuente.

La cooperación "pudiera incluir intercambio informativo de evidencias y otras acciones conjuntas", precisa la información.

A bordo de la lancha con matrícula estadounidense, había armas de fuego de diferentes calibres, incluidos 14 fusiles, 11 pistolas y casi 13.000 municiones, según las autoridades.

La Habana afirma que el incidente se produjo cuando una fragata de guardacostas se acercó a la lancha para solicitar su identificación, pero sus pasajeros respondieron abriendo fuego.

Las infiltraciones de comandos armados desde el sur de Florida para realizar atentados en Cuba fueron frecuentes después del triunfo de la revolución cubana en 1959.