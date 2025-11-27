Mueren 11 trabajadores ferroviarios en China tras ser arrollados por un tren
Al menos 11 trabajadores ferroviarios fallecieron y dos resultaron heridos este jueves tras ser arrollados por un tren en el suroeste...
Al menos 11 trabajadores ferroviarios fallecieron y dos resultaron heridos este jueves tras ser arrollados por un tren en el suroeste de China, informaron las autoridades.
El ferrocarril, que transportaba equipos de monitoreo sísmico, chocó contra los obreros en una estación de la provincia de Yunnan a primera hora de la mañana, aseguró la Oficina Ferroviaria de la ciudad de Kunming en un comunicado.
El tren circulaba con normalidad por una curva dentro de la estación Kunming Luoyang Town cuando se produjo la colisión con los trabajadores de la construcción, que entraron en la zona de las vías, según el texto.
Las autoridades investigan la causa del accidente.
El transporte volvió a la normalidad a mediodía del jueves y los heridos recibían tratamiento, dijeron.
Los accidentes industriales son bastante comunes en China debido a la normativa poco clara y la laxitud de las regulaciones de seguridad.
