Mueren 12 personas por explosión en tienda de artículos pirotécnicos en China

Una explosión en una tienda de fuegos artificiales en el centro de China causó la muerte de 12 personas el miércoles, segundo día de las festividades del Año Nuevo Lunar, informó la cadena estatal CCTV.

Utilizar dispositivos pirotécnicos es muy común en China durante las festividades, especialmente el Año Nuevo Lunar, que se celebró el martes.

Varias ciudades importantes, incluida Pekín, han prohibido esta práctica en los últimos años, en parte debido a la preocupación por la contaminación, pero sigue siendo muy popular en pueblos y zonas rurales.

"Alrededor de las 14.00 (06.00 GMT) del 18 de febrero, se produjo un incendio y una explosión en una tienda de fuegos artificiales y petardos en la aldea de Zhengji", en la provincia de Hubei, informó CCTV, citando a las autoridades locales.

El incendio ya se ha cobrado 12 vidas, según la misma fuente.

Esta es la segunda tragedia de este tipo en tan solo unos días, tras la ocurrida el domingo en la provincia de Jiangsu, donde ocho personas murieron y dos resultaron heridas.

El Ministerio de Gestión de Emergencias ha instruido a las empresas de fuegos artificiales de todo el país para que refuercen la supervisión de sus operaciones y realicen una evaluación exhaustiva de riesgos.