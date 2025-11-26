Mueren 13 personas en incendio que consume edificios residenciales en Hong Kong

HONG KONG (AP) — Un incendio se propagó por siete edificios de apartamentos en un complejo habitacional de Hong Kong, provocando la muerte de 13 personas y dejando atrapadas a varias más, informaron el miércoles los servicios de bomberos de la ciudad.

Nueve personas fueron declaradas muertas en el lugar, y posteriormente se confirmó el fallecimiento de otras cuatro que fueron trasladadas a un hospital, dijeron las autoridades a los periodistas. Al menos 15 personas más resultaron heridas y alrededor de 700 han sido evacuadas a refugios temporales.

El feroz incendio produjo una columna de llamas y denso humo mientras se propagaba rápidamente por el andamiaje de bambú y la red de construcción instalada alrededor de la parte exterior del complejo habitacional, situado en el distrito de Tai Po, en los Nuevos Territorios. Los registros muestran que el complejo habitacional constaba de ocho bloques con casi 2.000 apartamentos que albergaban a unas 4.800 personas.

En un video del lugar se muestran varios edificios cercanos en llamas, mientras el brillante fuego y el humo salían de muchas de las ventanas de los apartamentos al caer la noche. Se desplegaron cientos de bomberos, policías y paramédicos, informaron las autoridades, y en el video puede verse a los bomberos dirigiendo chorros de agua a las intensas llamas desde lo alto de camiones equipados con escaleras.

El incendio comenzó a media tarde, y después del anochecer, las autoridades lo elevaron a un nivel de alarma 5, el de mayor gravedad, dijo el Departamento de Servicios de Bomberos. El incendio seguía ardiendo hasta altas horas de la noche, y las autoridades dijeron que las condiciones seguían siendo muy difíciles para los bomberos.

“Los escombros y el andamiaje de los edificios afectados están cayendo”, señaló Derek Armstrong Chan, subdirector de Servicios de Bomberos (Operaciones). “La temperatura dentro de los edificios en cuestión es muy alta. Es difícil para nosotros entrar al edificio y subir para realizar operaciones de extinción de incendios y rescate”.

Hasta el momento, se ignora cuál fue la causa del incendio. Las autoridades dijeron que el fuego comenzó en el andamiaje externo de uno de los edificios y luego se extendió al interior de este y a bloques cercanos, probablemente instigado por las condiciones ventosas. El departamento dijo que recibió “numerosas” llamadas solicitando asistencia y algunos residentes seguían atrapados hasta la noche del miércoles, hora local.

Los bomberos desplegaron 128 camiones de bomberos y 57 ambulancias en el lugar.

Entre los muertos se encontraba un bombero y otro estaba siendo tratado por agotamiento por calor, dijo a los periodistas el director del Departamento de Servicios de Bomberos, Andy Yeung.

Lo Hiu-fung, miembro del Consejo del Distrito de Taipo, dijo el miércoles por la mañana a la estación de televisión local TVB que se creía que la mayoría de los residentes atrapados en el incendio eran personas mayores.

Las autoridades del distrito en Tai Po han abierto refugios temporales para las personas que quedaron sin hogar por el incendio.

“He dejado de pensar en mi propiedad”, declaró a TVB un residente que solo proporcionó su apellido, Wu. “Verla arder así fue realmente frustrante”.

Tai Po es un área suburbana en los Nuevos Territorios, en la parte norte de Hong Kong y cerca de la frontera con la ciudad china continental de Shenzhen.

El andamiaje de bambú es una vista común en Hong Kong en proyectos de construcción y renovación de edificios, aunque el gobierno dijo a principios de este año que comenzaría a eliminarlo gradualmente para proyectos públicos debido a preocupaciones de seguridad.

Moritsugu informó desde Beijing.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.