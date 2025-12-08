Mueren 13 presos en una cárcel de Ecuador marcada por matanzas recientes

Trece presos murieron el domingo en una cárcel del suroeste de Ecuador que ha sido escenario de matanzas recientes y suma 44 fallecidos en casi un mes, informó el lunes el organismo estatal a cargo de las prisiones (SNAI).

Las muertes, cuyas causas están siendo investigadas, ocurrieron en la penitenciaría de la ciudad costera de Machala, cercana a la frontera con Perú. "Se están haciendo las autopsias y procedimientos de rutina para determinar las causas oficiales", señaló la entidad en un mensaje enviado a periodistas.

El SNAI indicó que los cuerpos fueron hallados el domingo durante una inspección de la policía tras una "detonación de un artefacto explosivo en los exteriores" de la cárcel.

Según medios locales, las muertes se produjeron por asfixia y el estallido a unos 100 metros de la instalación correspondió a un dron cargado con explosivos usado para distraer a los uniformados.

En la misma cárcel fueron asesinados hace casi un mes 31 presos, varios por asfixia, mientras que a finales de setiembre otro ataque entre reclusos causó 14 muertes, incluida la de un guardia penitenciario.

Las masacres son frecuentes en las cárceles de Ecuador, que en los últimos años se han convertido en centros de operaciones y de enfrentamientos entre bandas del narcotráfico.

Según un reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al menos 663 presos han muerto en "hechos violentos" al interior de las cárceles ecuatorianas desde 2020.

Récord de homicidios

Hace un mes fue inaugurada una megacárcel en la provincia costera de Santa Elena (suroeste), a la que fueron trasladados cabecillas de bandas criminales que permanecían en distintos reclusorios como el de Machala, con capacidad para 600 personas y que en 2022 albergaba cerca de 1.200.

Cada tanto, en redes sociales se viralizan imágenes de cuerpos mutilados o quemados en las prisiones del país. En una ocasión se vio a un grupo de presos jugar fútbol con una cabeza humana.

Solo entre enero y noviembre de este año, la CIDH documentó 72 muertes violentas en el sistema penitenciario ecuatoriano.

El presidente Daniel Noboa defiende una política de mano dura contra el crimen organizado, al estilo de su par salvadoreño Nayib Bukele, y en 2024 declaró al país en conflicto armado interno para enfrentar a las mafias.

Tras estrenar la llamada Cárcel del Encuentro, para 800 personas, el gobierno difundió imágenes de reos con uniformes naranjas, con las manos atadas y la cabeza rapada, mirando al piso y rodeados de militares.

Casi dos años después de que Noboa anunciara una guerra total contra el narco, la violencia no cesa en Ecuador.

Las masacres y enfrentamientos armados en barrios y espacios públicos son habituales y el país cerrará el año con una tasa de homicidios récord de 52 por cada 100.000 habitantes, según proyecciones del Observatorio del Crimen Organizado.

Ecuador cobró protagonismo en el narcotráfico internacional por su ubicación estratégica, puerta de salida de cocaína colombiana y peruana que se vende en Europa y Estados Unidos.

En los últimos años se convirtió en el corredor más codiciado del Pacífico.

vd-sp/mr