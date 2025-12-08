Mueren 13 presos en una cárcel del suroeste de Ecuador

Trece presos murieron el domingo en una cárcel del suroeste de Ecuador que ha sido escenario de matanzas recientes y ya suma 44 fallecidos en casi un mes, informó el lunes el organismo estatal a cargo de las prisiones (SNAI).

Las muertes se registraron en la penitenciaría de la ciudad costera de Machala. "Se están haciendo las autopsias y procedimientos de rutina para determinar las causas oficiales de muerte", señaló la entidad a través de su grupo de prensa por WhatsApp.

En el mismo presidio fueron asesinados hace casi un mes 31 reos, varios por asfixia, mientras que a finales de setiembre otro ataque entre presos causó 14 muertes, incluida la de un guardia penitenciario.

