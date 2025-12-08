LA NACION

Mueren 13 presos en una cárcel del suroeste de Ecuador
Mueren 13 presos en una cárcel del suroeste de Ecuador

Trece presos murieron el domingo en una cárcel del suroeste de Ecuador que ha sido escenario de matanzas recientes y ya suma 44 fallecidos en casi un mes, informó el lunes el organismo estatal a cargo de las prisiones (SNAI).

Las muertes se registraron en la penitenciaría de la ciudad costera de Machala. "Se están haciendo las autopsias y procedimientos de rutina para determinar las causas oficiales de muerte", señaló la entidad a través de su grupo de prensa por WhatsApp.

En el mismo presidio fueron asesinados hace casi un mes 31 reos, varios por asfixia, mientras que a finales de setiembre otro ataque entre presos causó 14 muertes, incluida la de un guardia penitenciario.

sp/mel

