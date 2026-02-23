Mueren 15 personas en accidente de helicóptero militar en Perú

La Fuerza Aérea de Perú (FAP) halló 15 personas muertas este lunes tras el accidente de un helicóptero militar desaparecido el domingo en la región Arequipa, al sur del país, informó la autoridad militar.

La FAP precisó que el helicóptero realizaba labores de rescate de víctimas de las inundaciones registradas en Arequipa.

"El personal de rescate ha confirmado el fallecimiento de los cuatro tripulantes (..), así como de los 11 pasajeros que se encontraban a bordo", señaló la FAP.

"Tras la intensificación de las labores de búsqueda, las patrullas de fuerzas especiales y la policía han logrado localizar el helicóptero Mi-17 que perdió contacto radial la tarde de ayer", indicó la Fuerza Aérea en un comunicado.

El helicóptero siniestrado, un Mil Mi-17 de fabricación rusa, había despegado de la ciudad de Pisco, en la región de Ica. Los rescatistas localizaron la aeronave en la localidad de Chala, en Arequipa, a poco más de 300 kilómetros del lugar de partida.