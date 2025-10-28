LA NACION

Mueren 16 personas en Bolivia tras caer 600 metros por un barranco el autobús en el que viajaban

Bolivia: mueren 16 personas tras caer 600 metros por un barranco el autobús en el que viajaban

Mueren 16 personas en Bolivia tras caer 600 metros por un barranco el autobús en el que viajaban
Mueren 16 personas en Bolivia tras caer 600 metros por un barranco el autobús en el que viajaban

MADRID, 28 Oct. 2025 (Europa Press) -

Al menos 16 personas han muerto y 20 han resultado heridas después de que el autobús en el que viajaban cayera hasta 600 metros por un barranco en una carretera próxima a la ciudad de Cochabamba, en el este de Bolivia, según ha informado la Policía de Tráfico del país.

Los habitantes de las comunidades cercanas han sido los primeros en llegar a la zona del accidente, donde el autobús, precipitado desde una zona de curvas pronunciadas y con visibilidad reducida, ha quedado destrozado, atrapando a varios de sus pasajeros, según ha recogido el diario boliviano 'El Deber'.

Las investigaciones, por ahora, se centran en dos ejes: la cantidad de pasajeros transportados por el vehículo, que según fuentes policiales sería superior a la permitida, y la conducción del chófer, de 23 años, que ha sobrevivido al accidente y está siendo investigado por exceso de velocidad e imprudencia al volante, indicios que, de probarse, podrían comportarle cargos por homicidio en accidente de tráfico y conducción temeraria.

Mientras tanto, múltiples agentes de Bomberos, Policía y Fiscalía se han desplazado al lugar de los hechos para recopilar pruebas y proceder al levantamiento de los cuerpos, a la espera de la publicación por parte de las autoridades de un balance de víctimas y un informe de los hechos actualizados.

