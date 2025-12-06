Mueren 17 migrantes tras naufragio de su embarcación frente a las costas de Creta

Diecisiete migrantes, todos hombres, fueron hallados muertos el sábado después del naufragio de su embarcación frente a la isla griega de Creta, indicó a la AFP una portavoz de los guardacostas griegos.

"Dos sobrevivientes en un estado crítico fueron hospitalizados", según la portavoz. Por ahora se desconocen las circunstancias en que ocurrió la tragedia.

Según la cadena de televisión pública ERT, los cuerpos de los migrantes fueron hallados al interior de la embarcación que se estaba hundiendo y estaba en parte desinflada.

La hipótesis de una hipotermia o de una deshidratación está siendo examinada por los médicos forenses, según ERT.

La embarcación fue descubierta a 26 millas náuticas al suroeste de Creta, según las autoridades griegas.

Un carguero de bandera turca encontró la embarcación al terminar la tarde y advirtió a las autoridades griegas, precisó la agencia de prensa griega Ana.

Según los guardacostas griegos, dos barcos de los guardacostas, uno de la agencia europea Frontex, tres embarcaciones que pasaban por el lugar, un helicóptero Super Puma y un avión de Frontex, acudieron al lugar del naufragio.

Los dos sobrevivientes indicaron que la embarcación se volvió inestable por el mal tiempo y que no había ninguna forma de cubrirse, alimentarse e hidratarse, según la misma fuente.

Según el Alto Comisionado para los refugiados de la ONU, más de 16.770 personas que buscan asilo en la UE han llegado a Creta desde comienzos de año, más que a las otras islas del mar Egeo.

