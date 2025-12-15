Mueren 21 personas en crecidas repentinas en localidad costera de Marruecos

Inundaciones repentinas debido a las fuertes lluvias causaron la muerte de 21 personas el domingo en la localidad costera marroquí de Safi, informaron las autoridades locales.

Imágenes en redes sociales mostraron un torrente de agua lodosa que arrastraba vehículos y tachos de basura por las calles de Safi, a unos 300 kilómetros al sur de la capital Rabat.

Al menos 70 casas y negocios en la antigua ciudad histórica se inundaron, indicaron las autoridades.

Otras 32 personas resultaron heridas y fueron llevadas al hospital, pero en su mayoría han sido dadas de alta.

"Es un día negro" declaró a AFP el poblador Hamza Chdouani.

Para la noche, el nivel del agua bajó y los vecinos quedaron buscando sus pertenencias entre el lodazal.

En tanto, el servicio meteorológico anticipó más lluvias el martes en gran parte de Marruecos.

Las fuertes lluvias e inundaciones no son raras en Marruecos, pese a que el país ha luchado por siete años consecutivos con una severa sequía.