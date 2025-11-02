Mueren 23 personas en incendio en comercio del noroeste de México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Al menos 23 muertos, entre ellos niños, y 12 heridos dejó una explosión e incendio que se registró el sábado en una tienda de conveniencia del noroeste de México, indicaron autoridades estatales.

El incidente tuvo lugar en una tienda de conveniencia de la cadena Waldo’s ubicada en el centro de la ciudad de Hermosillo, capital del estado noroccidental Sonora, donde se registró una explosión, informó el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, en un video que difundió en su cuenta de X.

El fiscal de Sonora, Gustavo Salas Chávez, detalló que en el hecho murieron 23 personas y otras 12 resultaron lesionadas y fueron trasladadas a seis hospitales de Hermosillo.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, las personas murieron por “inhalación de gases tóxicos”, precisó Salas Chávez.

Al ser cuestionado sobre las causas del siniestro, el fiscal estatal dijo a medios locales que “hasta el momento no tenemos ningún indicio que nos haga presumir que el incendio fue de naturaleza intencional”, pero agregó que “no descartamos ninguna línea de investigación”.

El gobernador anunció que ordenó una investigación exhaustiva para esclarecer las causas del siniestro y determinar las responsabilidades.

La presidenta, Claudia Sheinbaum, lamentó las muertes en un mensaje en X y dijo que había dado instrucciones a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para que se envíe a Sonora un equipo de apoyo para atender a las víctimas.

En imágenes que se difundieron en las redes sociales se observa como se desató un fuerte incendio en la tienda Waldo’s que quemó incluso dos vehículos que estaban a las afueras del local. En un video se ve a un hombre, completamente quemado, que cae sobre el asfalto a unos metros de la entrada de la tienda.

Una empleada de un comercio vecino a Waldo’s dijo a medios locales que el siniestro ocurrió luego de un apagón que desató una explosión y un incendio que consumió la totalidad de la tienda donde había decenas de personas.