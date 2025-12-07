Mueren 23 personas en un feroz incendio en una discoteca llena de turistas en la India

NUEVA DELHI.- Al menos 23 personas murieron en el incendio de un club nocturno muy frecuentado por los turistas en el balneario de Goa, en el oeste de India, anunciaron el ministro en jefe Pramod Sawant y otros funcionarios.

Varios turistas figuran entre las víctimas del incendio, que se desató en una discoteca de Arpora, en el distrito de Goa Norte, según la policía, citada por la agencia Press Trust of India.

Pramod Sawant precisó que “un gran incendio en Arpora se llevó la vida de 23 personas”.

“Estoy profundamente afligido y ofrezco mis más sinceras condolencias a todas las familias en duelo en esta hora de pérdida inimaginable”, dijo.

Los medios locales informaron que el incendio tuvo lugar en una discoteca del pueblo alrededor de la medianoche del sábado.

Sawant dijo: “Visité el lugar del incidente y ordené una investigación”.

La mayoría de los fallecidos eran trabajadores de la cocina del club, entre ellos tres mujeres, según informó el ministro Sawant, por lo que se sospecha del mal estado de unos cilindros de gas del local. Entre los fallecidos había entre tres y cuatro turistas, añadió.

Sawant precisó a los periodistas que, de los 23, tres murieron por quemaduras y los demás por asfixia.

Según la información inicial, la discoteca no habría cumplido con las normas de seguridad contra incendios, dijo el primer ministro.

El incendio se desató en Birch, junto a Romeo Lane, después de la medianoche.

El popular local de fiestas, ubicado en la aldea de Arpora, a unos 25 km de Panaji, la capital del estado, abrió sus puertas el año pasado.

“Tomaremos medidas contra la administración del club y también contra los funcionarios que permitieron su funcionamiento a pesar de incumplir las normas de seguridad”, declaró Sawant.

“Este es un incidente lamentable durante la temporada alta de turismo en el estado costero”, agregó. “Realizaremos una investigación exhaustiva y se tomarán medidas rigurosas contra los culpables”, añadió el ministro principal.

Los bomberos y los equipos de policía acudieron inmediatamente al lugar y participaron en las tareas de rescate durante toda la noche, dijo a los periodistas Michael Lobo, diputado local del partido BJP.

Agregó que el lunes se emitirán avisos a todos los clubes nocturnos para ordenarles que proporcionen permisos de seguridad contra incendios. Las licencias de los clubes que no cuenten con los permisos necesarios serán canceladas, añadió.

