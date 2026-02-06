Mueren 31 personas en un ataque suicida en una mezquita chiíta en la capital de Pakistán, informan autoridades

Por Asif Shahzad

ISLAMABAD, 6 feb (Reuters) -

Un agresor suicida mató al menos a 31 personas e hirió a casi 170 durante las oraciones del viernes en una mezquita chiíta en Islamabad, la capital de Pakistán, según informaron la policía y dirigentes del Gobierno.

Las imágenes del lugar mostraban cadáveres ensangrentados tendidos en el suelo alfombrado de la mezquita, rodeados de fragmentos de cristal, escombros y fieles presas del pánico.

Decenas de heridos más yacían en los jardines de la Khadija Tul Kubra Imambargah, en una zona semiurbana a las afueras de Islamabad, mientras la gente pedía ayuda.

Los ataques con bombas son poco frecuentes en la capital, fuertemente vigilada, aunque Pakistán se ha visto afectado por una creciente ola de militancia en los últimos años.

"El número de muertos en la explosión ha aumentado. Un total de 31 personas han perdido la vida. El número de heridos trasladados a los hospitales ha ascendido a 169", dijo el subcomisario de Islamabad, Irfan Memon, en un comunicado.

Dos agentes de policía afirmaron que el atacante fue detenido en la puerta de la mezquita antes de detonar la bomba. Pidieron no ser identificados, ya que no estaban autorizados a hablar con los medios de comunicación.

Los chiitas, minoría en este país de 241 millones de habitantes predominantemente suníes, han sido objeto de violencia sectaria en el pasado, incluso por parte del grupo miliciano islamista suní Tehreek-e-Taliban Pakistan, que los considera herejes.

El 11 de noviembre, un ataque suicida con bomba mató a 12 personas en Islamabad e hirió a otras 27 en un ataque que, según Pakistán, fue perpetrado por un ciudadano afgano. Ningún grupo ha reivindicado la autoría de ese ataque. (Información de Asif Shahzad en Islamabad y Mushtaq Ali en Peshawar; redacción de Sakshi Dayal y Saad Sayeed; edición de Alex Richardson, Toby Chopra y Andrew Heavens; edición en español de María Bayarri Cárdenas)