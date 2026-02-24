Mueren 72 tigres en una reserva en Tailandia; funcionarios descartan gripe aviar

BANGKOK (AP) — La muerte de 72 tigres en dos parques de animales en el norte de Tailandia no debería ser motivo de preocupación para el público porque fueron causadas por un virus que, hasta donde se sabe, no afecta a los humanos, y no por la gripe aviar, afirmaron funcionarios el martes

Hasta ahora nadie ha mostrado síntomas, pero aun así las autoridades estaban vigilando la salud de las personas que recientemente tuvieron contacto con los animales

“No ha habido ningún caso de infección de animal a humano”, aseguró el ministro de Salud Pública, Pattana Promphat, en una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno en Bangkok

Los tigres de los parques en los distritos de Mae Taeng y Mae Rim, en la provincia de Chiang Mai, se enfermaron y murieron entre el 8 y el 18 de febrero

El viernes, la oficina regional de ganadería de Chiang Mai anunció en un comunicado que las autopsias de los animales hallaron material genético del virus del moquillo canino (CDV), y rastros de infección bacteriana, pero no del virus de la influenza aviar tipo A, también conocido como gripe aviar

“Si detectamos a alguna persona enferma, nos prepararemos para una medida de vigilancia a nivel nacional”, aseguró el director general del Departamento de Control de Enfermedades del Ministerio de Salud Pública, Monthien Khanasawat. “Esto incluirá el rastreo de contactos y el tratamiento según sea necesario”

Monthien habló en la conferencia de prensa en un aparente esfuerzo por tranquilizar al público de que las muertes de los tigres no se debieron a la gripe aviar, que ha resurgido en partes de Asia. Tailandia registró 17 muertes entre 25 pacientes infectados por influenza causada por aves de corral entre 2004 y 2007, según el Ministerio de Salud Pública

El CDV, infeccioso tanto para perros como para felinos, puede causar síntomas más fuertes en gatos y tigres y puede propagarse a través de fluidos corporales y por el aire. Las autoridades tailandesas indicaron que los tigres en entornos confinados, y que ya están afectados por el estrés y condiciones de endogamia, podrían ser particularmente vulnerables a la infección viral

Los restos de los tigres fueron sometidos a necropsias antes de ser incinerados y enterrados. Los cadáveres fueron debidamente desinfectados, fotografiados y desechados para evitar cualquier uso posterior, manifestó en la conferencia de prensa el director general del Departamento de Desarrollo Ganadero, Somchuan Rattanamangklanan

Pero Visit Arsaithamkul, un veterinario que participó en las necropsias de los tigres, expresó preocupación porque el origen de las infecciones seguía sin estar claro sin una investigación adicional. En una publicación en Facebook, indicó que sospechaba que, dado que los dos parques estaban ubicados a solo 30 kilómetros (18 millas) de distancia, la causa de la infección podría ser la comida que se les dio a los tigres y que provenía de la misma fuente

Se negó a dar más detalles cuando fue contactado por The Associated Press. Ambos parques, operados bajo el nombre de Tiger Kingdom, permanecen cerrados. Los operadores no respondieron a la solicitud de comentarios

Las autoridades tailandesas siguen en alerta ante la amenaza de un brote de gripe aviar. Monthien, director del Ministerio de Salud Pública, instó a los tailandeses a tener cuidado con el consumo de aves de corral después de que un hombre en un país vecino dio positivo a la gripe aviar

La primera transmisión de gripe aviar de animal a humano se descubrió en Hong Kong en 1997, antes de que una pandemia comenzara a propagarse en Asia en 2003. En Tailandia, decenas de millones de aves de corral fueron exterminadas y el consumo se desplomó por el temor a contagiarse

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa