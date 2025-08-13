Mueren al menos 26 migrantes por un naufragio frente a la isla italiana de Lampedusa

MADRID, 13 Ago. 2025 (Europa Press) -

Al menos 26 migrantes han muerto por el naufragio de una embarcación en la que viajaban frente a las costas de la isla italiana de Lampedusa, según las primeras informaciones, que dan cuenta también de alrededor de 20 desaparecidos como consecuencia de esta nueva tragedia migratoria.

La Guardia Costera de Italia ha indicado que "el balance es provisional y que se está actualizando", puesto que las operaciones de búsqueda y rescate están en curso, mientras que ha informado de que hasta el momento 60 personas han sido rescatadas y trasladadas a tierra.

En las operaciones de búsqueda y rescate están participando cuatro lanchas patrulleras de la Guardia Costera italiana y una unidad naval de Frontex, mientras que desde el aire hay un helicóptero y un avión de la Guardia Costera, y una tercera aeronave de la mencionada agencia de la Unión Europea.

El suceso ha tenido lugar unas 14 millas al sur de Lampedusa. Durante la madrugada partieron dos embarcaciones desde la capital de Libia, Trípoli, cuando una de ellas comenzó a hundirse. Los migrantes se trasladaron a la otra embarcación, que volcó antes de que pudiesen llegar los servicios de rescate.

Por su parte, la agencia de noticias ADNKronos ha podido saber que entre las víctimas mortales hay un bebé recién nacido y tres adolescentes. También ha indicado que entre 15 y 20 personas están desaparecidas, según la versión de los supervivientes.

El ministro del Interior de Italia, Matteo Piantedosi, ha lamentado esta "última tragedia", que ha descrito como "profundamente triste", y ha considerado que "este dramático episodio subraya una vez más la urgencia de prevenir las peligrosas travesías marítimas".

Así, ha afirmado que para ello hay que "comenzar por los países de origen y de combatir con firmeza la despiadada especulación de los traficantes de personas que alimenta este fenómeno". "La tragedia de hoy ha ocurrido a pesar de la existencia de un sistema de rescate plenamente operativo, compuesto por varios activos nacionales y unidades navales privadas", ha asegurado.

Con todo, ha declarado a través de su perfil en la red social X que es su "deber seguir luchando con determinación y firmeza contra este vergonzoso tráfico de vidas humanas y proteger a quienes corren el riesgo de ser víctimas".

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha expresado por boca de un portavoz, Filippo Ungaro, su "profunda angustia" por este "enésimo naufragio". La organización, que ha comenzado a brindar ayuda a los supervivientes, ha llamado a los gobiernos a aumentar las vías legales para migrar.

Sólo en lo que va de año, unos 675 migrantes y refugiados han perecido en aguas del Mediterráneo central, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que no tienen en cuenta este último hundimiento.