TEL AVIV, Israel (AP) — Seis palestinos murieron en operaciones militares israelíes en la ocupada Cisjordania y enfrentamientos en la Franja de Gaza, según dijeron el miércoles funcionarios palestinos de salud, un nuevo repunte en la ola de violencia que sufre la región desde hace más de un año.

La cifra de muertos en el último estallido era de cuatro el martes. Pero el Ministerio palestino de Salud la elevó el miércoles, señalando que cuatro personas habían muerto y unas 30 habían resultado heridas en el campo de refugiado de Yenín, mientras que una redada en otro campo de refugiados dejó un palestino muerto. Un sexto palestino murió por fuego israelí en enfrentamientos en la Franja de Gaza, según funcionarios.

La violencia mortal entre Israel y los palestinos durante el último año y medio se ha disparado a niveles inauditos en Cisjordania en unas dos décadas. Israel ha redoblado sus redadas en zonas palestinas, y los ataques palestinos contra los israelíes han ido en aumento. La tensión parecía crecer también en Gaza.

El ejército israelí no hizo comentarios en un primer momento sobre la redada en el campo de refugiados de Aqabat Jabr, cerca de la ciudad palestina de Jericó, que se ha convertido en uno de los focos de incursiones israelíes. Las fuerzas israelíes mataron en la operación a Dhargham al-Akhras, de 19 años, según el Ministerio palestino de Salud.

Horas antes había comenzado la violencia en Yenín, un bastión de milicianos palestinos donde el ejército israelí suele realizar redadas letales. Israel hizo allí en julio su operativo más intenso en Cisjordania en casi dos décadas, que dejó una destrucción generalizada en el campo.

El ejército dijo que sus fuerzas habían hecho un inusual ataque el martes con un dron suicida durante la operación y cruzado disparos con hombres armados en Yenín. Cuando se marchaban del campo, señaló el ejército, un dispositivo explosivo estalló bajo una camioneta militar mientras hombres armados abrían fuego, lo que dañó el vehículo. Ningún soldado resultó herido.

Videos publicados en medios sociales mostraban a médicos descargando a los heridos en un hospital. Otros mostraban explosiones y el sonido de disparos en el campo. Mientras los soldados israelíes se retiraban, un grupo de jóvenes coreaba “oh, ¿quiénes somos, quiénes, preguntáis? Somos la Brigada de Yenín”.

Después de la retirada israelí del campo de Yenín, docenas de hombres armados y vecinos salieron a las calles para protestar contra la Autoridad Palestina y su incapacidad para protegerles, según imágenes compartidas por residentes.

Israel dijo que las redadas pretendían desmantelar redes milicianas y frustrar ataques futuros.

Unos 190 palestinos han muerto en Cisjordania en lo que va de año, según un conteo de The Associated Press. Israel dice que la mayoría eran milicianos, aunque también han muerto jóvenes que protestaban contra las incursiones y otros que no participaban en los enfrentamientos.

Al menos 31 personas han muerto en ataques de palestinos contra israelíes desde el principio de 2023.

En Gaza, autoridades de salud dijeron que el ejército israelí había matado a un palestino de 25 años junto a la inestable frontera con Israel, durante protestas violentas de jóvenes en una cerca de separación.

La violencia ha incrementado las tensiones en la última semana y llevado a Israel a prohibir la entrada a miles de trabajadores palestinos del empobrecido enclave.

Durante la última semana, docenas de palestinos han acudido a a quemar neumáticos y arrojar dispositivos explosivos en la cerca que separa Israel de Gaza, un territorio que lleva bajo bloqueo de Israel y Egipto desde 2007. Israel dice que el bloqueo es necesario para impedir que se rearme el grupo armado Hamas, que gobierna Gaza.

Hamas dice que los jóvenes han organizado las protestas en respuesta a las provocaciones israelíes.

Israel capturó Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza en la Guerra de los Seis Días de 1967. Los palestinos reclaman esos territorios para un futuro estado independiente.