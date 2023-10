KIEV, Ucrania (AP) — Al menos tres civiles fallecieron y otros resultaron heridos en Ucrania el viernes y el sábado, mientras las fuerzas rusas seguían bombardeando zonas de todo el país y avanzaban cerca de una ciudad asediada del este, informaron el sábado funcionarios locales ucranianos.

Un hombre murió cuando las fuerzas rusas bombardearon la ciudad ucraniana de Nikopol desde su bastión en la mayor central nuclear de Ucrania, según el gobernador local ucraniano Serhii Lysak. Añadió que los servicios de emergencia en Nikopol estaban trabajando para evaluar los daños.

Las tropas rusas tomaron el control de la central nuclear de Zaporiyia a principios de la guerra, lo que provocó temores intermitentes de un incidente de radiación, ya que los bombardeos persistieron cerca del lugar, a menudo dirigidos a los asentamientos controlados por Ucrania al otro lado del río Dniéper.

En Krivói Rog, la ciudad natal del presidente, Volodymyr Zelenskyy, en el centro del país, un hombre de 60 años murió el viernes por la noche tras el impacto de un misil ruso en un complejo industrial, según publicaciones del alcalde, Oleksandr Vilkul, en Telegram. La esposa del fallecido estaba hospitalizada con heridas graves de metralla, agregó.

Vilkul reportó que misiles y drones rusos atacaron durante la noche el mismo lugar, provocando daños no especificados y un incendio que fue sofocado el sábado po la mañana. El alcalde no ofreció más detalles sobre la naturaleza del lugar ni si estaba relacionado con el esfuerzo bélico de Kiev, pero indicó que el segundo ataque no causó heridos.

Horas más tarde, Igor Konashenkov, vocero del Ministerio de Defensa de Rusia dijo a reporteros que sus efectivos destruyeron depósitos ucranianos de combustible y munición cerca del aeropuerto de Krivói Rog.

Las autoridades ucranianas no respondieron de inmediato a las afirmaciones de Konashenkov.

En Jersón, una región del sur de Ucrania que está en primera línea de combate, un civil murió y otro sufrió heridas por los “bombardeos masivos" de las tropas rusas, de acuerdo con el gobernador, Oleksandr Prokudin. En una publicación en Telegram, afirmó que las fuerzas del Kremlin emplearon morteros, artillería, tanques, aviones no tripulados y lanzacohetes múltiples para atacar la provincia y alcanzaron algunas zonas residenciales.

Los bombardeos rusos del último día dejaron también un civil herido en una ciudad del frente, Avdiivka, en la provincia oriental de Donetsk, de acuerdo con su gobernador en funciones, Ihor Moroz. En las últimas semanas, las fuerzas rusas y ucranianas se han enfrentado ferozmente en Avdiivka, mientras las fuerzas de Kiev intentan contener un nuevo asalto ruso.

Moroz dijo que la explosión de drones, misiles, morteros y proyectiles de artillería disparados por las tropas rusas también alcanzaron otras partes de la región.

El viernes, las tropas rusas lanzaron una nueva ofensiva al norte de Avdiivka que ha conseguido avances menores, según un análisis del Instituto para el Estudio de la Guerra. El centro de estudios con sede en Washington utilizó las imágenes geolocalizadas de “blogueros militares” pro-Kremlin sobre el terreno para apoyar su evaluación.

La renovada ofensiva de Moscú cerca de Avdiivka refleja el compromiso del mando militar ruso con las operaciones ofensivas en la zona “a pesar de las grandes pérdidas de material y personal”, según el instituto.

El Estado Mayor de Ucrania afirmó el viernes que las fuerzas ucranianas habían dañado y destruido casi 50 tanques rusos y más de 100 vehículos blindados en los combates cerca de Avdiivka durante el día anterior. La afirmación no ha podido ser verificada de forma independiente.

Oleksandr Shputun, portavoz de la unidad del ejército ucraniano que combate cerca de Avdiivka, dijo en declaraciones televisadas el sábado que la actividad militar rusa en la zona había “disminuido ligeramente”, posiblemente debido a las fuertes pérdidas. Sin embargo, Shputun reconoció que las unidades rusas seguían avanzando.

En Járkiv, una provincia del noreste, un civil de 39 años fue hospitalizado con heridas tras un bombardeo ruso sobre dos localidades próximas a la disputada ciudad de Kupiansk, indicó el gobernador, Oleh Syniehubov, el sábado. Las fuerzas rusas llevan semanas presionando en su ofensiva para recuperar territorios próximos a Kupiansk y a la cercana localidad de Lyman.

El gobernador de la región meridional rusa de Belgorod, fronteriza con Ucrania, declaró el sábado que las fuerzas ucranianas habían bombardeado la víspera dos distritos de la provincia con morteros y lanzagranadas. Según el gobernador Vyacheslav Gladkov, ningún civil resultó herido.

Por otra parte, un asesor presidencial ucraniano de alto rango informó que cuatro niños ucranianos que fueron liberados el lunes del cautiverio ruso se han reunido con sus familias.

Según el mensaje publicado en Telegram por Andriy Yermak, una joven de 17 años y tres niños de 9, 6 y 3 años fueron capturados por las fuerzas de ocupación rusas en el sur y el este de Ucrania. Yermak dijo que uno de los niños fue trasladado a un orfanato en el sur de Rusia, mientras que otro fue llevado por la fuerza a Crimea, anexionada por Rusia.

Las deportaciones de niños ucranianos han sido motivo de preocupación desde la invasión de Ucrania por Rusia el 24 de febrero de 2022. La Corte Penal Internacional aumentó la presión sobre Moscú cuando emitió en marzo órdenes de detención contra el presidente Vladímir Putin y la comisaria rusa de Derechos del Niño, Maria Lvova-Belova, acusándoles de secuestrar niños de Ucrania.

Los medios de comunicación estatales de Bielorrusia, aliada del Kremlin, también han publicado informes sobre niños que llegan al país desde los territorios ocupados de Ucrania, supuestamente para unirse a “programas de recuperación de la salud.”