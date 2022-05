Mueren cerca de diez personas en un ataque armado en el norte de Nigeria

Alrededor de diez personas fueron asesinadas el s√°bado en un ataque perpetrado por personas armadas no identificadas contra una aldea situada en el estado nigeriano de Zamfara, situado en el norte del pa√≠s, seg√ļn han confirmado este lunes fuentes locales.

Estas fuentes, citadas por el diario nigeriano 'The Premium Times', han indicado que un total de once personas murieron en el asalto contra Ruwan Bore, que se sald√≥ adem√°s con un n√ļmero indeterminado de heridos. Por el momento no hay reclamaci√≥n de la autor√≠a.

Un residente en la cercana localidad de Talata Mafara ha relatado que los atacantes llegaron a bordo de motocicletas y rodearon la aldea. "Algunos lograron escapar porque conocen caminos alternativos, pero muchos resultaron heridos de gravedad y once fueron asesinados", ha dicho.

Asimismo, una matrona en el Hospital General de Talata Mafara ha detallado que al menos cinco personas han ingresado en estado grave en el centro, por lo que no se descarta que el n√ļmero de v√≠ctimas pueda aumentar. Las autoridades no se han pronunciado por ahora sobre lo sucedido.

Zamfara es una de las zonas preferidas de ataques armados por grupos de, como les describe el Gobierno, "bandidos"; grupos armados especializados en el saqueo de las poblaciones donde operan y en el secuestro de menores a cambio de rescates.

Los ataques en Nigeria, anteriormente centrados en la zona noreste del pa√≠s --donde operan Boko Haram y su escisi√≥n, Estado Isl√°mico en √Āfrica Occidental (ISWA)-- se han extendido durante los √ļltimos meses a otras zonas del norte y el noroeste, haciendo saltar las alarmas por la posible expansi√≥n de estas redes terroristas y criminales.