Mueren cinco miembros de las fuerzas kurdas en Siria en un ataque del EI

Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), brazo armado de la administración kurda que controla zonas del noreste del país, anunciaron que cinco de sus miembros murieron el jueves en un ataque del grupo yihadista Estado Islámico (EI).

El EI, que llegó a controlar una vasta región en Siria e Irak, fue derrotado en Siria en 2019 por las fuerzas kurdas con el apoyo de una coalición internacional.

Sin embargo, mantiene células activas que continúan atacando principalmente a las fuerzas lideradas por los kurdos en el noreste de Siria.

"Esta mañana, cuando nuestros combatientes afrontaban una red terrorista afiliada al EI que había atacado un punto de concentración de nuestras fuerzas en el pueblo de al Bouhaira al Wousta, al este de Deir Ezzor, cinco de nuestros camaradas cayeron como mártires y otro resultó herido durante intensos enfrentamientos", indicaron las FDS en un comunicado.

Se están llevando a cabo operaciones de rastreo para "perseguir a los atacantes" y "neutralizar las últimas amenazas", añadieron las fuerzas kurdas.

Más de seis años después de la derrota del EI, los campos y prisiones gestionados por la administración autónoma kurda en el noreste de Siria aún albergan a decenas de miles de personas, muchas de ellas sospechosas de tener vínculos con el EI.

