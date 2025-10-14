Mueren cinco palestinos en ataques del Ejército de Israel en Gaza pese al acuerdo de alto el fuego

MADRID, 14 Oct. 2025 (Europa Press) -

Al menos cinco palestinos han muerto este martes en ataques perpetrados por el Ejército de Israel contra grupos de personas que intentaban regresar al barrio de Shujaia, en el este de la ciudad de Gaza (norte), y a los alrededores de la ciudad de Jan Yunis (sur), a pesar del alto el fuego alcanzado recientemente en línea con la propuesta presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Fuentes médicas palestinas han indicado que varios drones han abierto fuego contra un grupo de personas que estaban inspeccionando sus hogares en el este de Gaza matando a cuatro de ellas, según ha informado la agencia palestina de noticias WAFA, si bien fuentes locales citadas por el diario palestino 'Filastin' han elevado a cinco los fallecidos.

El Ejército israelí ha indicado posteriormente que estas personas "cruzaron la 'línea amarilla' --a la que se han replegado las tropas israelíes al hilo del citado acuerdo-- y se acercaron a tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en el norte de la Franja, lo que supone una violación del acuerdo".

"Se llevaron a cabo esfuerzos para sacar del lugar a los sospechosos, que no respondieron y siguieron acercándose a las fuerzas, por lo que abrieron fuego para eliminar la amenaza", ha dicho, antes de negar que estas personas llegaran a entrar en un puesto de control israelí en la zona.

"Las FDI piden a los residentes de Gaza que obedezcan las instrucciones y no se acerquen a las fuerzas desplegadas en el área", ha recalcado, dado que sus fuerzas siguen presentes en más del 50% del territorio del enclave, zonas que considera cerradas y a las que prohíbe todo acceso.

Por otra parte, al menos una persona ha muerto en otro ataque con dron contra la localidad de Al Fajari, al este de Jan Yunis (sur), sin que por ahora hayan trascendido más detalles y sin que el Ejército de Israel haya emitido comunicado alguno sobre lo acaecido.

En respuesta, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha denunciado estos incidentes y ha acusado a Israel de "violar el acuerdo de alto el fuego".

"Pedimos de nuevo a las partes que supervisen el comportamiento de la ocupación y no permitan que evada sus obligaciones ante los mediadores sobre el fin de la guerra en Gaza", ha dicho el portavoz del grupo, Hazem Qasem.

Las FDI han emitido varias advertencias a la población gazatí contra la posibilidad de acercarse a zonas en las que los militares aún siguen presentes tras su repliegue parcial antes de la entrada en vigor del alto el fuego, que está en pie desde la jornada del domingo y tras el que ya se han registrado denuncias sobre ataques por parte de las fuerzas israelíes.

Los ataques han tenido lugar después de que Israel y Hamás pactaran el inicio de la aplicación de la primera fase de la propuesta de Trump para la Franja de Gaza, que ha llevado aparejado un alto el fuego y la liberación de israelíes secuestrados durante los ataques del 7 de octubre --que dejaron unos 1200 muertos y 250 secuestrados, según Israel-- y cientos de palestinos encarcelados en Israel.

El Ejército israelí desató una cruenta ofensiva contra Gaza tras los citados ataques del 7-O que ha dejado hasta la fecha cerca de 67.900 muertos y más de 170.000 heridos, tal y como han denunciado las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, si bien se teme que la cifra sea mayor, ya que siguen hallándose cadáveres en las zonas de las que las tropas israelíes se han replegado en los últimos días.