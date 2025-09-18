Mueren cinco personas en un bombardeo ruso sobre la ciudad ucraniana de Kostantínovka

MADRID, 18 Sep. 2025 (Europa Press) -

Al menos cinco personas han muerto este jueves en un bombardeo ruso sobre la ciudad de Kostantínovka, en la provincia parcialmente ocupada de Donetsk, según han detallado las autoridades regionales. El ataque ha tenido lugar alrededor de las 10, hora local. Una bomba modelo FAB-250 ha caído sobre un área residencial, matando a cinco personas, ha informado la Policía de Donetsk en su cuenta de Telegram. En las últimas 24 horas, el gobernador de la provincia, Vadim Filashkin, confirmó la muerte de otras dos personas, además de once heridos, como consecuencia de otro ataque de las fuerzas rusas. Sin contabilizar las cinco muertes de este jueves, son ya 3641 las personas que han muerto y 8149 las que han resultado heridas en Donetsk desde el inicio de la guerra, si bien no se han computado las víctimas de Volnovaja y Mariúpol.