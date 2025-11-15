Mueren cuatro miembros de fuerzas de seguridad en ataque yihadista en Nigeria

Cuatro miembros de las fuerzas de seguridad nigerianas murieron el viernes en una emboscada en el noreste de Nigeria llevada a cabo por yihadistas afiliados al Estado Islámico, según una fuente militar y un informe de seguridad de Naciones Unidas.

Los miembros del Estado Islámico en África Occidental (ISWAP, por sus siglas en inglés) abrieron fuego con armas pesadas contra un convoy de motocicletas compuesto entre otros por militares y miembros de un grupo antiyihadista que patrullaba cerca de la aldea de Wajirko, en el distrito de Damboa, en el estado de Borno, según ambas fuentes.

Este incidente se inscribe en una serie de ataques del ISWAP contra las fuerzas de seguridad nigerianas.

El ataque pone de manifiesto la amenaza persistente que representa el ISWAP en la región, pese a sus enfrentamientos con su grupo rival, Boko Haram, por el control de las zonas alrededor del lago Chad.

El ISWAP se separó de Boko Haram en 2016 por divergencias ideológicas y se ha convertido en un grupo dominante en la región, atacando principalmente bases y realizando emboscadas contra tropas militares.

El grupo sufre la presión de Boko Haram, que lo expulsó de la mayoría de los territorios alrededor del lago Chad que controlaba.

Abu/ks/hba/mab/meb