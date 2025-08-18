Mueren cuatro migrantes al caer al mar en Turquía
Al menos cuatro migrantes murieron tras caer al mar desde su bote neumático el lunes frente a la...
1 minuto de lectura
Al menos cuatro migrantes murieron tras caer al mar desde su bote neumático el lunes frente a la costa occidental de Turquía, informaron las autoridades.
El incidente ocurrió la madrugada del lunes frente a la costa del distrito de Karaburun, en el mar Egeo, indicó el mando de la guardia costera en un comunicado.
Las autoridades rescataron a dos migrantes y encontraron cuatro cadáveres mientras continuaban la búsqueda de los desaparecidos con la ayuda de un helicóptero, un dron, un buque y cinco embarcaciones.
De momento, se desconocen las nacionalidades y el número de migrantes que transportaba la embarcación.
Apenas 30 kilómetros separan Karaburun de las islas griegas de Lesbos y Quíos. Muchos migrantes emprenden la corta pero peligrosa ruta entre la costa turca y las vecinas islas griegas con el fin de entrar en territorio de la Unión Europea.
Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), más de 1000 migrantes desaparecieron o murieron ahogados en el mar Mediterráneo en 2025.
