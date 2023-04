Mueren cuatro personas en Kenia durante un ayuno para "encontrar a Jesucristo"

Al menos cuatro personas han fallecido y m√°s de diez se encuentran en estado grave tras realizar un ayuno en Kenia para "encontrar a Jesucristo" ante la supuesta llegada del fin del mundo, seg√ļn han confirmado las autoridades del pa√≠s africano.

Los cad√°veres han sido localizados en una fosa com√ļn en la aldea de Shakahola, en el condado de Magarini, mientras que once personas han sido trasladadas desde el lugar en estado cr√≠tico, por lo que no se descarta que aumente el n√ļmero de fallecidos, seg√ļn ha recogido el diario 'The Standard'.

La Policía ha indicado que "los ciudadanos ignorantes están muriendo de hambre bajo el pretexto de encontrar a Jesucristo después de que les lavara el cerebro" Paul Mackenzie Nthenge, pastor de la Iglesia Internacional Buenas Noticias, quien no ha sido detenido.

"La Polic√≠a no ha podido llevar a cabo m√°s actividades en la fosa com√ļn debido a la presencia de residentes hostiles, que se sospecha que ser√≠an seguidores del sospechoso", ha manifestado. Los seguidores de Mckenzie afirman que hab√≠an iniciado el ayuno para evitar "la condena apocal√≠ptica".

Europa Press