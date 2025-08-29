Mueren cuatro personas, incluido un policía, en una manifestación contra la inseguridad en RDC

LA NACION

MADRID, 29 Ago. 2025 (Europa Press) -

Al menos cuatro personas han fallecido, incluido un agente de la Policía de República Democrática del Congo (RDC), en el marco de una manifestación contra la inseguridad en la ciudad portuaria de Boma, en el oeste del país africano.

El coordinador de la Federación Congoleña para los Derechos Humanos y el Desarrollo, Gabriel Makiese, ha explicado en declaraciones al portal de noticias Actualite que al menos tres de los manifestantes fallecieron tras haber sido disparados con armas de fuego.

Así, ha explicado que los manifestantes estaban trasladando el cuerpo de uno de los fallecidos cuando "encontraron resistencia policial".

"Tras dispersarse, volvieron a juntarse y se dirigieron al Ayuntamiento y la comisaría", ha agregado.

Boma, la segunda ciudad más importante de la provincia de Bajo Central, se ha visto paralizada por las protestas lideradas por los jóvenes congoleños, que han criticado una serie de robos y la creciente inseguridad ante la inacción de las fuerzas de seguridad.

