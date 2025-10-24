Mueren cuatro personas por el lanzamiento de una granada en la estación de tren de Óvruch, Ucrania
Ucrania.- Mueren cuatro personas por el lanzamiento de una granada en la estación de tren de Óvruch,
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 24 Oct. 2025 (Europa Press) -
Al menos cuatro personas han muerto y otras doce han resultado heridas después de que un hombre lanzara un artefacto explosivo en la estación de tren de la ciudad ucraniana de Óvruch, en la provincia de Yítomir. El sospechoso también ha fallecido camino del hospital.
La explosión se ha producido alrededor de las 10:50 horas (hora local), en uno de los andenes de la estación, situada en el distrito de Korosten, cuando el personal de fronteras revisaba la documentación de quienes iban a tomar el tren.
Los fallecidos son un guardia fronterizo y tres civiles, según ha detallado la Policía de Yítomir. El sospechoso, vecino de Járkov, había sido ya detenido recientemente por intentar salir ilegalmente de territorio ucraniano.
Otras noticias de Guerra en Ucrania
- 1
Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este jueves 23 de octubre
- 2
Venta de Telefe: quién es Gustavo Scaglione, el nuevo dueño del canal líder de la TV
- 3
Copa Sudamericana: Lanús tenía todo bajo control, pero se cuidó demasiado y Universidad de Chile lo castigó
- 4
Nuevos dueños: el empresario rosarino Gustavo Scaglione cerró la compra de Telefe, asociado con José Luis Manzano