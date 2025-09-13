Mueren de hambre otros siete palestinos, entre ellos dos niños, por la ofensiva de Israel contra Gaza

MADRID, 13 Sep. 2025 (Europa Press) -

Al menos siete palestinos, incluidos dos niños, han muerto de hambre durante el último día a causa de la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza y sus restricciones a la entrega de ayuda humanitaria a la población, según han denunciado este jueves las autoridades del enclave palestino, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado que, de esta forma, la cifra de muertos por estas causas asciende a 420, incluidos 145 niños. Así, 142 personas han muerto, entre ellos 30 niños, han fallecido de hambre y desnutrición desde que la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC) designara en agosto la Franja como una zona de hambruna. La ofensiva israelí, desatada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por diversas facciones palestinas, ha dejado hasta la fecha más de 64.750 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda.