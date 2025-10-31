Mueren diez personas en el este de RDC en un ataque achacado a un grupo vinculado a Estado Islámico

MADRID, 31 Oct. 2025 (Europa Press) -

Al menos diez personas han muerto en un nuevo ataque perpetrado por presuntos miembros de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), vinculadas al grupo yihadista Estado Islámico, en una localidad situada en la provincia de Kivu Norte, en el este de República Democrática del Congo (RDC), epicentro de sus ataques durante los últimos meses.

Marcelin Bahati, secretario administrativo del sector de Bapere, donde se encuentra la localidad atacada, Gwado, ha especificado que "el enemigo sorprendió a los civiles" en la zona y asesinaron a siete personas, mientras que otras tres murieron posteriormente en un centro médico a causa de las heridas sufridas, según ha informado el portal congoleño de noticias 7sur7.

Kivu Norte ha sido escenario durante los últimos meses de varios ataques por parte de las ADF, un grupo armado surgido en los años noventa en Uganda y especialmente activo en el este de RDC, donde ha asesinado a miles de civiles. La formación sufrió una escisión en 2019 después de que su líder jurara lealtad a Estado Islámico en África Central (ISCA) --la rama del grupo yihadista en la región--, bajo cuya bandera actúa desde entonces.