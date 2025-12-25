Mueren dos adolescentes de 15 y 16 años en el incendio de una vivienda en Alhaurín el Grande

MÁLAGA, 25 dic. 2025 (Europa Press) - Dos adolescentes, chico y chica de 15 y 16 años, han muerto en un incendio de una vivienda registrado en la mañana de este jueves en el municipio malagueño de Alhaurín el Grande, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta. Varios testigos han dado la voz de aviso al teléfono 112, a las 8.00 horas, para informar de un incendio en una casa de la calle San Rafael en el que había personas atrapadas. La sala coordinadora alertó a la Guardia Civil, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, Policía Local y a los Bomberos del Consorcio Provincial de la Diputación de Málaga, que desplazaron efectivos de los parques de Coín y Alhaurín de la Torre. Los operativos de emergencia desplazados al lugar han confirmado al 112 que dos jóvenes adolescentes de 15 y 16 años, chico y chica, han fallecido en este suceso. Además, la vivienda de dos plantas ha quedado gravemente dañada por el incendio, llegando a colapsar el techo.