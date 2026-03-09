Mueren dos bomberos durante incendio forestal en Guatemala

Dos bomberos de la protección civil de Guatemala murieron este domingo cuando combatían un incendio forestal en una región indígena maya al norte del país, confirmó la entidad a la AFP.

Las víctimas fueron identificadas como Edvin García Sucup y César Pérez.

"Debido a las condiciones del lugar del incendio, se registró el fallecimiento de dos integrantes de la Brigada de Respuesta Inmediata (BRI) de Rabinal" en el departamento de Baja Verapaz, dijo la vocera de la Coordinadora para la Reducción de Desastres (Conred), Valeria Urizar.

El siniestro se ubica en la aldea Chupel, en la municipalidad de San Miguel Chicaj.

Los incendios forestales en Guatemala consumen cada año miles de hectáreas. La temporada de mayor incidencia va de noviembre a junio por la ausencia de lluvias.

La mayoría de conflagraciones son provocadas por actividades humanas como la preparación de suelo para siembras, según las autoridades.

En la actualidad hay 582 incendios activos en diferentes regiones del país, de los cuales 368 son forestales, según datos de la institución oficial.

El departamento de Guatemala, donde está la capital del país centroamericano, es el más afectado con unos 90 incendios.

En la temporada pasada (que abarcó del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025) se registraron más de 1700 incendios que consumieron más de 40.000 hectáreas de bosque.