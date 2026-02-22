Mueren dos espectadores en Tour de Ruanda atropellados por vehículo de la carrera

Dos personas murieron y otras seis resultaron heridas este domingo al salirse de la calzada un vehículo de la caravana del Tour ciclista de Ruanda, anunció la organización de la principal carrera africana.

El accidente se produjo durante la primera etapa en la región de Gabiro (este). "Un vehículo de la caravana se salió de la carretera y atropelló a varios espectadores", explicó la dirección del Tour de Ruanda en un comunicado difundido en X. "Desgraciadamente dos personas perdieron la vida y otras seis resultaron heridas", se añadió en el comunicado.

Las fuerzas del orden abrieron una investigación para esclarecer las causas del accidente.

El ganador de la etapa, que se disputó bajo una intensa lluvia, fue el esprínter israelí Itamar Einhorn (NSN).

Ruanda acogió el pasado mes de septiembre los primeros Mundiales de ciclismo organizados en el continente africano, en los que participaron estrellas como Tadej Pogacar o Remco Evenepoel.