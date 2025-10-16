Mueren dos palestinos en un nuevo bombardeo de Israel cerca de Jan Yunis pese al alto el fuego en Gaza

MADRID, 16 Oct. 2025 (Europa Press) -

Al menos dos palestinos han muerto este jueves en un bombardeo achacado al Ejército de Israel en los alrededores de la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde el viernes al hilo del acuerdo entre el Gobierno israelí y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias WAFA, los dos fallecidos son dos hermanos de la familia Al Mustafá que han sido alcanzados por un ataque aéreo en Abasan al Kabira, sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado por ahora sobre lo sucedido.

Los equipos de emergencias y Protección Civil no han podido evacuar los cadáveres del lugar debido al peligro que suponen los posibles ataques israelíes contra las personas que se acerquen al lugar, según fuentes locales citadas por el diario palestino 'Filastin'.

Las autoridades de Gaza, controladas por Hamás, han denunciado este mismo jueves que desde la entrada en vigor del alto el fuego con Israel el 11 de octubre se han registrado 23 muertos y 122 heridos por los ataques israelíes, mientras que en este periodo se han recuperado 381 cadáveres en las zonas de las que se replegaron las tropas de Israel en el marco del acuerdo con Hamás para aplicar la primera fase de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Así, han recalcado que "el balance de la agresión israelí ha aumentado a 67.967 mártires y 170.179 heridos desde el 7 de octubre de 2023", ha afirmado, si bien ha reiterado que "hay víctimas bajo los escombros y tirados en las calles debido a que las ambulancias y los equipos de Protección Civil aún no pueden llegar hasta ellos", por lo que considera que la cifra real es superior.