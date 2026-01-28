Mueren dos panameñas al volcar lancha en lago de Guatemala

Dos turistas panameñas murieron y cinco resultaron heridas luego que una pequeña embarcación volcara en el paradisíaco Lago de Atitlán, al oeste de Ciudad de Guatemala, informaron la policía y socorristas.

El siniestro se registró cuando los turistas realizaban un recorrido por el manto acuático, rodeado por volcanes y pintorescos pueblos como Atitlán y Panajachel, dijo la policía en un informe.

En la lancha Tiburón "se transportaban siete turistas panameños, de los que cinco fueron rescatados con vida y dos fallecieron", detalló la nota, tras indicar que el tripulante de la embarcación, un joven de 19 años, fue puesto a disposición de un juez.

En tanto, el vocero de Bomberos Voluntarios, Víctor Gómez, dijo a periodistas que el accidente se registró en la ruta de Panajachel hacia Santa Cruz La Laguna.

Al llegar al lugar, realizaron una labor de búsqueda en las aguas y lograron extraer a la superficie a dos mujeres que "presentaban asfixia por sumersión", agregó.

Las autoridades investigan las posibles causas del accidente, pero esa región es azotada por fuertes vientos que han volcado embarcaciones con saldos mortales.

El lago de Atitlán es una belleza natural y uno de los principales sitios turísticos de Guatemala y está rodeado por los volcanes Atitlán, Tolimán y San Pedro.

Se encuentra entre montañas a una altura de 1.562 metros con un espejo de agua de 125 km² y una profundidad máxima de 327 metros.