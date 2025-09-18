Mueren dos personas en ataque en un paso fronterizo controlado por Israel entre Jordania y Cisjordania

MADRID, 18 Sep. 2025 (Europa Press) -

Al menos dos personas han muerto este jueves en un ataque perpetrado por una persona armada no identificada en el cruce fronterizo de Allenby/Rey Hussein, controlado por Israel y situado en la frontera entre Jordania y Cisjordania, según han confirmado los servicios de emergencia.

El servicio de emergencias Magen David Adom (Estrella de David Roja) ha señalado en un comunicado en su cuenta en Telegram que dos personas de 60 y 20 años han resultado heridas de gravedad y han sido halladas "inconscientes en el lugar", tras lo que ha manifestado que los equipos sanitarios han confirmado posteriormente su fallecimiento.

El Ejército israelí ha confirmado en un breve comunicado que el lugar ha sido escenario de un tiroteo. "Los detalles están siendo investigados", ha manifestado, sin pronunciarse sobre víctimas.

Las primeras investigaciones apuntan a que el asaltante conducía un camión que transportaba ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y se bajó en el puesto, cuando abrió fuego contra los presentes, según el Ejército israelí, que ha señalado que el hombre, que no ha sido identificado, ha sido "neutralizado".

Por su parte, el portavoz del Gobierno de Jordania, Mohamad al Momani, ha señalado en su cuenta en la red social X que las autoridades están al tanto de la situación. "Las autoridades competentes están siguiendo el asunto y darán detalles cuando estén disponibles", ha apuntado.

Asimismo, Al Momani, quien es además ministro de Comunicación de Jordania, ha señalado que las autoridades israelíes han suspendido el tráfico en el citado paso. "Pedimos a los viajeros que estén atentos a los medios de comunicación hasta la reapertura del cruce", ha zanjado.

El paso se encuentra situado en un puente sobre el río Jordán y conecta Jordania con Cisjordania, si bien el control del mismo está en manos de Israel, que mantiene una ocupación sobre los Territorios Palestinos Ocupados --Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza--.

El paso es el único por el que los palestinos residentes en Cisjordania y Jerusalén Este pueden ir por tierra al extranjero.