Mueren dos personas en protestas contra el aumento de los precios de los combustibles en Guinea

Al menos dos personas murieron el miércoles en el marco de unos enfrentamientos registrados durante las protestas en Guinea contra el aumento de los precios de los combustibles, tras lo que las autoridades militares han asegurado que se depurarán responsabilidades.

"Condeno enérgicamente los actos que han provocado la muerte de personas", ha dicho el ministro de Seguridad y Protección Civil, Bachir Diallo, que ha manifestado que "el Gobierno no se enmarca en esta lógica" y ha trasladado sus condolencias a los familiares de las víctimas.

Así, ha recalcado que las autoridades se han puesto en contacto con la Policía para esclarecer lo sucedido y ha agregado que "rodarán cabezas si tienen que rodar cabezas" por la muerte de manifestantes, tal y como ha recogido el portal guineano de noticias Vision Guinée.

"Este tipo de sucesos no deben producirse. No se enmarcan en la lógica del cambio que busca el presidente de transición, Mamady Doumbouya. No es normal", ha manifestado, en referencia al líder del golpe de Estado militar de septiembre de 2021 contra el entonces mandatario, Alpha Condé.

Doumbouya defendi√≥ en enero que el golpe de Estado contra Cond√©, fue "impuesto" y "una expresi√≥n de la voluntad del pueblo guineano", tras las cr√≠ticas de la Comunidad Econ√≥mica de Estados de √Āfrica Occidental (CEDEAO) ante los aplazamientos en la puesta en marcha del calendario de transici√≥n, fijado finalmente en mayo en 36 meses.

La asonada fue dada tras meses de crisis política en el país por la decisión de Condé de modificar la Constitución para presentarse a un tercer mandato y su victoria en las presidenciales de 2020, en las que el resto de candidatos, entre ellos el líder opositor, Cellou Dalein Diallo, denunciaron fraude.