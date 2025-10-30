Mueren dos personas en Ucrania en un ataque "complejo y combinado" de Rusia con más de 650 drones y 50 misiles

MADRID, 30 Oct. 2025 (Europa Press) -

Al menos dos personas han muerto a causa de un nuevo ataque "complejo y combinado" por parte de Rusia contra Ucrania, según ha denunciado el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien ha afirmado que las tropas rusas han lanzado durante las últimas horas "más de 650 drones y 50 misiles de varios tipos, incluidos misiles balísticos", en medio de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el mandatario ruso, Vladimir Putin.

Zelenski ha apuntado que "muchos" de los drones y misiles han sido derribados, si bien ha confirmado impactos en varios puntos, con al menos dos muertos en la provincia de Zaporiyia, donde ha sido alcanzada una residencia estudiantil.

"Las operaciones de rescate continúan", ha afirmado en su cuenta en la red social X, antes de trasladar sus condolencias a los familiares de las víctimas.

Asimismo, ha manifestado que un niño de siete años ha resultado herido de gravedad en un ataque contra Ladizin, al tiempo que ha confirmado "muchos ataques malignos" contra instalaciones de energía y objetivos civiles en Kiev, Vinítsia, Mikolaiv, Cherkasi, Poltava, Dnipropetrovsk, Chérnigov, Sumi, Ivano-Frankivsk y Leópolis.

"Todos los servicios necesarios están desplegados en estos lugares", ha dicho.

"Se llevarán a cabo todos los esfuerzos para restaurar lo antes posible el suministro de electricidad y agua en las zonas en los que ha sido cortado", ha prometido Zelenski, que ha acusado a Rusia de "continuar su guerra terrorista contra la vida".

"Es crucial que cada vil ataque de este tipo contra civiles impacte de vuelta en Rusia con consecuencias concretas, sanciones y presión real", ha explicado.

"Contamos con que Estados Unidos, Europa y los países del G7 no ignorarán este intento de Moscú de destruirlo todo.

Son necesarios nuevos pasos para incrementar la presión sobre la industria de petróleo y gas de Rusia, su sistema financiero, y con sanciones secundarias sobre los que financian esta guerra.

Doy las gracias a todos los que trabajan por la paz", ha apostillado.

El Ministerio de Defensa ruso ha confirmado un "ataque masivo" con misiles y drones contra "empresas del complejo militar-industrial ucraniano, infraestructura energética que apoya sus operaciones y bases aéreas".

En este sentido, ha subrayado en un comunicado en su cuenta en Telegram que se trata de "una respuesta a los ataques terroristas contra objetivos civiles en Rusia", antes de asegurar que "todos los objetivos del ataque han sido alcanzados".

Horas antes, había asegurado que los sistemas de defensa aérea del país han derribado durante las últimas horas 170 drones lanzados por Ucrania, incluidos seis que se dirigían a la capital, Moscú, objetivo de este tipo de ataques por cuarto día consecutivo, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas o daños materiales.

Por otra parte, ha anunciado que las tropas rusas se han hecho con el control de otras dos localidades en sendas provincias del este del país europeo, en línea con sus avances territoriales tras el inicio de la invasión el 24 de febrero de 2022. Así, ha afirmado que las fuerzas de Rusia han tomado Sadovoe, en Járkov, y Krasnogorsk, en Zaporiyia. Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.