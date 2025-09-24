Mueren dos personas en un ataque con drones de Ucrania contra el centro de la ciudad de Novorosíisk, en Rusia

MADRID, 24 Sep. 2025 (Europa Press) -

Al menos dos personas han muerto este miércoles a causa de un ataque con drones por parte del Ejército de Ucrania contra la ciudad rusa de Novorosíisk, situada en el krai de Krasnodar, según han denunciado las autoridades de Rusia, que han hablado de "un ataque horrible" contra el centro de la localidad.

"Esta tarde, Novorosíisk ha sufrido un ataque horrible por parte del régimen de Kiev. Varios drones han impactado en el centro de la ciudad a plena luz del día", ha dicho el gobernador de Krasnodar, Veniamin Kondratiev, en un mensaje en su cuenta en Telegram en el que ha afirmado que otras tres personas han resultado heridas.

Asimismo, ha señalado que "cinco edificios residenciales, incluidos bloques de apartamentos, y un hotel han sufrido daños". "Todos los servicios están en máxima alerta", ha señalado, al tiempo que ha pedido a la población que "mantenga la calma, siga las instrucciones de seguridad y, dentro de lo posible, permanezca en sus hogares".

La ciudad se encuentra situada en la desembocadura del río Tsemés y a orillas del mar Negro, siendo uno de sus puertos principales. Así, está ubicada cerca de la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, un paso no reconocido a nivel internacional.

El Ejército ucraniano no se ha pronunciado por ahora sobre el ataque.