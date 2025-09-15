LA NACION

Mueren dos personas en un ataque con drones de Ucrania contra la región rusa de Bélgorod

Ucrania: mueren dos personas en un ataque con drones de Ucrania contra la región rusa de Bélgorod

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Guerra en Ucrania; Rusia; Kiev; Kyiv; mundo; bomberos
Mueren dos personas en un ataque con drones de Ucrania contra la región rusa de BélgorodHANDOUT - Ukrainian State Emergency Servic

MADRID, 15 Sep. 2025 (Europa Press) -

Al menos dos personas han muerto este lunes en un ataque con drones ejecutado por el Ejército de Ucrania contra una localidad situada en la región rusa de Bélgorod, en la frontera común, según han denunciado las autoridades de Rusia, sin que Kiev se haya pronunciado por ahora sobre el suceso.

El gobernador de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, ha indicado en su cuenta en Telegram que "la localidad de Golovchino ha sido atacada con drones por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania", antes de señalar que las dos víctimas mortales son dos mujeres.

"Una mujer murió en el acto a causa de sus heridas. La otra fue trasladada al Hospital Central de Borisov en estado grave. Los doctores lucharon por salvarle la vida, pero sus heridas eran incompatibles con la vida", ha lamentado, antes de trasladar sus condolencias a los familiares de las víctimas.

Asimismo, ha subrayado que otras tres personas han resultado heridas en el ataque y ha agregado que las autoridades "están dándoles toda la asistencia necesaria".

"Además, dos coches han sufrido daños en el lugar del ataque", ha apuntado, en medio del conflicto desatado por la invasión de Ucrania, iniciada en febrero de 2022.

LA NACION
Más leídas
  1. El Gobierno está bajo la lupa, hasta de los propios
    1

    El Gobierno está bajo la lupa, hasta de los propios

  2. La resolución que prepara el Gobierno para evitar cortes de luz en el verano
    2

    El Gobierno prepara una norma para que hogares y comercios puedan vender electricidad a la red

  3. Una tensión que salió a la superficie
    3

    Una tensión que salió a la superficie

  4. El elogio de Barbie Simons al físico de Colapinto que descolocó en vivo a Pampita
    4

    Barbie Simons elogió el físico de Franco Colapinto y Pampita tuvo una desopilante reacción: “Es un bebé”

Cargando banners ...