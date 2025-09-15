Mueren dos personas en un ataque con drones de Ucrania contra la región rusa de Bélgorod

MADRID, 15 Sep. 2025 (Europa Press) -

Al menos dos personas han muerto este lunes en un ataque con drones ejecutado por el Ejército de Ucrania contra una localidad situada en la región rusa de Bélgorod, en la frontera común, según han denunciado las autoridades de Rusia, sin que Kiev se haya pronunciado por ahora sobre el suceso.

El gobernador de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, ha indicado en su cuenta en Telegram que "la localidad de Golovchino ha sido atacada con drones por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania", antes de señalar que las dos víctimas mortales son dos mujeres.

"Una mujer murió en el acto a causa de sus heridas. La otra fue trasladada al Hospital Central de Borisov en estado grave. Los doctores lucharon por salvarle la vida, pero sus heridas eran incompatibles con la vida", ha lamentado, antes de trasladar sus condolencias a los familiares de las víctimas.

Asimismo, ha subrayado que otras tres personas han resultado heridas en el ataque y ha agregado que las autoridades "están dándoles toda la asistencia necesaria".

"Además, dos coches han sufrido daños en el lugar del ataque", ha apuntado, en medio del conflicto desatado por la invasión de Ucrania, iniciada en febrero de 2022.