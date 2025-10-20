Mueren dos personas en un ataque con drones de Ucrania contra la región rusa de Bélgorod

MADRID, 20 Oct. 2025 (Europa Press) -

Al menos dos personas han muerto a causa de un ataque con drones ejecutado por el Ejército de Ucrania contra una localidad rusa situada en la región de Bélgorod, según han denunciado las autoridades de Rusia, sin que Kiev se haya pronunciado sobre el objetivo del bombardeo.

El gobernador de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, ha afirmado en un mensaje en su cuenta en Telegram que "dos civiles han muerto en la localidad de Yasnie Zori después de que un dron lanzara explosivos contra una empresa agrícola".

"Un hombre y una mujer han muerto en el acto a causa de sus heridas", ha señalado.

Gladkov, que ha afirmado que se trata de "noticias devastadoras", ha trasladado sus condolencias a los familiares de los fallecidos en el ataque, que ha dejado además un herido.

"Sufre una herida por explosivo en una pierna y está siendo operado en un hospital de Bélgorod", ha zanjado.