Mueren dos personas en un ataque de Rusia contra la provincia de Zaporiyia, en el este de Ucrania

MADRID, 1 Sep. 2025 (Europa Press) -

Al menos dos personas han muerto este lunes a causa de un ataque ejecutado por el Ejército de Rusia contra la provincia ucraniana de Zaporiyia, situada en el este del país y parcialmente ocupada a raíz de la invasión desatada por las tropas rusas en febrero de 2022, según han denunciado las autoridades de Ucrania.

El gobernador de Zaporiyia, Ivan Fedorov, ha indicado en un breve mensaje en su cuenta en Telegram que "dos personas han muerto a causa de un ataque enemigo" contra la localidad de Omelnik, situada en el distrito de Polohivski. Asimismo, ha señalado que los fallecidos son un matrimonio, antes de recalcar que "Rusia es un Estado terrorista".

Zaporiyia es, junto con Donetsk, Lugansk y Jersón, una de las cuatro provincias parcialmente ocupadas y anexionadas por Moscú en octubre de 2022, un hecho que se sumó a la anexión en 2014 de la península de Crimea, unas acciones no reconocidas hasta la fecha por la comunidad internacional.

