Mueren dos personas en un ataque del Ejército de Rusia contra Zaporiyia, en el este de Ucrania
MADRID, 16 Sep. 2025 (Europa Press) -
Al menos dos personas han muerto este martes en un ataque lanzado por el Ejército de Rusia contra una localidad en la provincia ucraniana de Zaporiyia, situada en el este y parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.
El gobernador de Zaporiyia, Ivan Fedorov, ha indicado en su cuenta en Telegram que "dos personas han muerto y 14 han resultado heridas a causa de los ataques enemigos contra Polohivski y Zaporiyia", sin que Moscú se haya pronunciado por ahora sobre estos bombardeos.
Por su parte, el Servicio Estatal de Emergencias ucraniano ha detallado que entre los heridos hay dos niños, antes de señalar que los equipos de emergencias están respondiendo a varios incendios de gran tamaño en tres edificios residenciales, un centro de mantenimiento y un aparcamiento.
Zaporiyia es, junto con Donetsk, Lugansk y Jersón, una de las cuatro provincias parcialmente ocupadas y anexionadas por Moscú en octubre de 2022, un hecho que se sumó a la anexión en 2014 de la península de Crimea, unas acciones no reconocidas hasta la fecha por la comunidad internacional.
