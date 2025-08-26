Mueren dos personas en un enfrentamiento entre contrabandistas en la frontera entre Siria y Líbano

MADRID, 26 Ago. 2025 (Europa Press) -

Al menos dos personas han muerto este martes a causa de un nuevo enfrentamiento en la frontera entre Siria y Líbano que ha implicado a presuntos contrabandistas que operan en la zona, según ha indicado el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos.

El organismo, con sede en Londres e informantes en Siria, ha indicado que el enfrentamiento ha tenido lugar cerca de Jreibé, antes de señalar que los fallecidos son un libanés y un sirio, y agregar que el intercambio de disparos habría estado protagonizado por contrabandistas de ambos países.

Posteriormente, el Ministerio del Interior de Siria ha señalado a través de un comunicado publicado en su perfil de la red social Facebook que solamente una persona, un contrabandista libanés, ha fallecido en el marco de este incidente, mientras que otro, que ha resultado herido, ha sido detenido y ha sido puesto a disposición judicial.

El Gobierno de Líbano no se ha pronunciado al respecto.

La cartera ministerial ha explicado que sus agentes en la frontera sirio-libanesa "lograron preparar una emboscada bien planificada para incautar un cargamento de narcóticos que se dirigía a territorio sirio", como parte de sus esfuerzos "para controlar las fronteras del Estado sirio y prevenir y combatir todo tipo de contrabando, en particular armas y narcóticos".

Así, ha explicado que los contrabandistas libaneses abrieron fuego contra uno sirio y el personal de la Guardia Fronteriza, que fue "lo que provocó el enfrentamiento".

Interior, que ha señalado que el cargamento ha sido incautado, ha afirmado que sus unidades trabajarán "con la máxima determinación" para prevenir el contrabando y "cualquier cosa que amenace la seguridad".

El Ejército de Líbano se ha desplegado en las últimas semanas en la zona para intentar hacer frente al aumento de la inseguridad en la zona a raíz de la caída del régimen de Bashar al Assad en diciembre de 2024 a causa de una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS), cuyo líder, Ahmed al Shara, es ahora el presidente de transición sirio.

Ambos países han abogado por estrechar la cooperación para hacer frente a las operaciones de contrabando en la frontera, que Damasco vincula con grupos relacionados con el partido-milicia chií libanés Hezbolá y líderes de clanes chiíes que residen en la zona, donde existen rutas clandestinas para el tráfico de mercancías y combustible, entre otros bienes.