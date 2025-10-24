Mueren dos personas en un nuevo bombardeo de Israel contra el sur de Líbano pese al alto el fuego

MADRID, 24 Oct. 2025 (Europa Press) -

Al menos dos personas han muerto este viernes a causa de un nuevo bombardeo ejecutado por el Ejército de Israel contra un vehículo en la localidad de Tul, situada en el sur de Líbano, a pesar del alto el fuego pactado en noviembre de 2024 tras más de un año de combates con el partido-milicia chií libanés Hezbolá.

El Ministerio de Sanidad libanés ha afirmado que "el ataque enemigo contra un vehículo en Tul, en el distrito de Nabatiyé, ha causado dos mártires y ha dejado otros dos heridos", sin que Israel se haya pronunciado por ahora sobre el bombardeo.

El suceso ha tenido lugar después de la muerte de otras dos personas en otro ataque perpetrado por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) contra una localidad situada en Nabatiyé.

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas, que ha alertado del riesgo de desestabilización.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libanesas y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue, al que se suman sobrevuelos en espacio aéreo libanés.