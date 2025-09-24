Mueren dos personas en un nuevo bombardeo de las fuerzas rusas sobre la ciudad ucraniana de Kostantínovka

MADRID, 24 Sep. 2025 (Europa Press) -

Al menos dos personas han muerto y otras ocho han resultado heridas como consecuencia de un bombardeo de las fuerzas rusas sobre la ciudad de Kostantínovka, en la gran parte ocupada provincia de Donetsk. El gobernador de la región, Vadim Filashkin, ha lamentado que se trata ya de una situación que se vive a diario. "Los rusos atacan deliberadamente a civiles, matan, mutilan y disfrutan", ha expresado en un mensaje en su cuenta de Telegram.

Filashkin ha informado de que tres bombas aéreas han caído en la mañana de este miércoles sobre Kostantínovka, escenario frecuente de los ataques rusos desde el inicio de la invasión. Esta ciudad industrial es uno de los pocos bastiones que le queda a Kiev en una provincia ocupada en un 70% por las tropas de Moscú.

En Donetsk las tropas rusas han tomado como "rehén" a una menor de edad, según ha denunciado el Ejército ucraniano. Los hechos habrían tenido lugar en el pequeño asentamiento de Shandriholove, después de disparar contra un grupo de civiles.

El Ejército ucraniano ha asegurado que la menor de edad está siendo utilizada por los militares rusos como escudo humano mientras continúan con su avance hacia Limán, ciudad bajo control de Kiev, pero en constante disputa.