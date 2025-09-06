Mueren dos personas por ataques ucranianos en la región rusa de Bélgorod
Ucrania: mueren dos personas por ataques ucranianos en la región rusa de Bélgorod
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 6 Sep. 2025 (Europa Press) -
Al menos dos personas han muerto como consecuencia de ataques lanzados por las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región rusa de Bélgorod, situada al otro lado de la frontera, según las autoridades locales. El gobernador regional, Viacheslav Gladkov, ha identificado a las dos víctimas mortales como conductores de sendos vehículos, uno de ellos un autobús que quedó completamente destruido cuando circulaba por la zona de Valuiski. Además, varias personas han resultado heridas por distintos incidentes.
El Ministerio de Defensa ruso ha confirmado el derribo de tres drones entre la noche del viernes y la madrugada del sábado en la región de Bélgorod. En total, serían 34 las aeronaves interceptadas, ocho de ellas en Smolensk y 14 en la zona del mar Negro, según el recuento oficial.
Otras noticias de Guerra en Ucrania
- 1
Luis Suárez recibió seis fechas de suspensión por la gresca en la Leagues Cup entre Inter Miami y Seattle Sounders
- 2
Los Pumas pecaron de atrevidos y dejaron escapar la victoria ante Australia en el Rugby Championship
- 3
El nuevo conflicto que tendrían la China Suárez y Benjamín Vicuña por sus hijos
- 4
Agenda de TV del sábado: Colapinto en la qualy de Monza, Supercopa, eliminatorias europeas e US Open