Mueren dos personas y más de diez resultan heridos en un ataque con drones de Ucrania contra Sochi, en Rusia

MADRID, 24 Jul. 2025 (Europa Press) - Al menos dos personas han muerto y más de una decena han resultado heridas este jueves a causa de un ataque con drones ejecutado por el Ejército de Ucrania contra la ciudad rusa de Sochi, situada en la región de Krasnodar (suroeste), según han denunciado las autoridades de Rusia. El gobernador de Krasnodar, Veniamin Kondratiev, ha denunciado en un mensaje publicado en su cuenta en Telegram un "ataque masivo por parte del régimen de Kiev" y ha señalado que dos mujeres han muerto "por la caída en la calle Aviatsionaya de restos de un dron interceptado". Asimismo, ha afirmado que "restos del dron" han impactado además en "un depósito de combustible", antes de agregar que el suceso ha dejado once personas heridas, entre ellas cuatro que han requerido hospitalización, sin que por ahora se descarte que aumente la cifra de fallecidos. El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha denunciado que "el régimen de Kiev sigue atacando infraestructura civil y social" y ha dicho que "nada ha cambiado en este sentido", después de la tercera ronda de contactos entre las delegaciones celebrada el miércoles en la ciudad turca de Estambul. "Estamos adoptando medidas, naturalmente. Nuestro Ejército está tomando medidas para organizar la defensa aérea y minimizar los riesgos", ha explicado, según ha recogido la agencia rusa de noticias TASS. "Entendemos a qué hacemos frente y el tipo de peligro al que hacemos frente", ha añadido. En esta línea, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, ha resaltado que "esto no son ataques contra las Fuerzas Armadas". "No son ataques contra el Ejército ni son ataques contra equipamiento militar. Esto es un ataque terrorista contra civiles", ha apostillado.